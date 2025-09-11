Haberler

İzmir’de Engelliler İçin Erişilebilirlik İstiyoruz

ENGELLİLERİN ÖZGÜRCE SOKAĞA ÇIKAMAMASI

İzmir’de 365 Gün Engelliyiz Platformu, şehrin engellilerinin özgürce dışarı çıkamadığını vurgulayıp, kesintisiz erişim talep etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesine dilekçe verdi. Yaklaşık 20 kişilik bir engelli grubu, Kültürpark Fuar Alanı’ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının önünde toplandı.

SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN BİR KONUYU OLUŞTURUYOR

365 Gün Engelliyiz Platformu Sözcüsü Serap Dikmen, kentteki engellilerin özgürce sokağa çıkamadığını belirtti. Dikmen, “Kaldırımlar işgal altında, rampalar yok, toplu taşıma erişilemez. Otizmli, görme, işitme, zihinsel ve fiziksel engelli bireyler yok sayılıyor.” dedi. Şehirdeki sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizen Dikmen, “Tüm duraklar, yollar, metrolar ve otobüsler engelsiz olmalıdır. Sarı çizgiler, yönlendirmeler, duyuru sistemleri eksiksiz uygulanmalıdır” diye ekledi. Görme engelli bireyler için asılı reklam panolarının ciddi bir tehlike yarattığını belirten Dikmen, “Bu, basit bir ihmal değil, yaşam hakkını hiçe sayan sorumsuzluktur. Derhal kaldırılmalı ve bir daha aynı hataya düşülmemelidir. Tüm engel grupları için şehirde eşit yaşam hakkı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

ERİŞİLEBİLİR BİR ŞEHİR OLMAK HERKES İÇİN GEREKEN BİR KONUDUR

Dikmen, erişilebilir bir şehrin sadece engelliler için değil, yaşlılar, çocuklu aileler, geçici sakatlık yaşayanlar ve tüm toplum için güvenli ve konforlu bir yaşam anlamına geldiğini sözlerine ekledi. Platform üyeleri, açıklamalarının ardından dilekçelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi’ne sundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.