İZMİR’DE EROL EĞREK PROTESTO EDİLDİ

İZMİR’DE PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İzmir’de Erol Eğrek’in hakkını ararken dövülerek öldürülmesi konusunda protesto etkinlikleri gerçekleştirildi. Protestoya katılan sol siyasi partiler, çeşitli sendika ve dernekler ortak bir açıklama yaptı. EMEP İzmir İl Başkanı Elif Çuhadar, “Çalık Holding’in zehirlediği, sömürdüğü, üzerine düşen vergisini ödemediği ve hatta canını bile aldığı Türkiye işçi sınıfına karşı işlediği bütün suçların hesabı sorulacak” dedi. İstanbul’da, tazminatını almak amacıyla Çalık Holding’in Şişli’deki ofisine giden eski çalışan Erol Eğrek, güvenlik görevlileri olduğu belirtilen yaklaşık 10 kişi tarafından dövülerek hayatını kaybetti. Eğrek’in ölümü sonrası işçi sendikaları, İzmir’de sol siyasi partiler, dernekler ve platformlar etkinlikler düzenleyerek durumu protesto etti.

YÜZLERCE VATANDAŞ GÖSTERİ YAPTI

Alsancak ÖSYM Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, “Erol’un sesi susmayacak”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” ve “İşçilerin katili Saray rejimi” sloganları ile Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüyüş düzenledi. Protesto alanında ortak basın açıklamasını EMEP İzmir İl Başkanı Elif Çuhadar yaptı. Çuhadar, işçi cinayetlerinin arkasındaki mevcut siyasi iktidarı eleştirerek, “Eğrek’in ‘hakkım’ diyerek talep ettiği ödenmeyen tazminatın tam 540 katı” bilgisine yer verdi. Çalık Holding’in çeşitli alanlarda yer alan yatırımlarına dikkat çekerek, şirketin kamu kaynaklarından aldığı büyük teşvikleri vurguladı.

ÇALIK HOLDİNG’E AİT İDDİALAR VE SONUÇLAR

Çuhadar, “Çalık Holding enerjiden madene, finanstan medyaya birçok alanda AKP döneminde Türkiye’nin en zengin gruplarından biri haline geldi. Kendi finansal raporlarına göre, kamu kaynaklarından 2015 yılından bu yana aldığı yatırım teşvikleri 95.68 milyon dolar, bugünkü değeri ise yaklaşık 3.78 milyar lira. Yani Eğrek’in ‘hakkım’ dediği tazminatın 540 katı, Çalık Holding’e kamu kaynaklarından aktarıldı” açıklamasında bulundu. Çalık Holding, Erol Eğrek’in ölümüne yönelik yaptığı açıklamada işçiye borcu olmadığını savundu. Ancak Eğrek’in yıllar boyunca yaptığı başvurular bu iddiayı çürütmektedir.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Yaşanan olaya yönelik mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayan Çuhadar, “Bu ülkenin parasını kaçırma iddiaları da soruşturulmadı. Yıllarca sömürülen işçilere haklarının verilmesi zor geldi.” diyerek sözlerini sürdürdü. Çuhadar, “Erol Eğrek’in ölümünden sorumlu olanlar ve buna yol açanların yargılanmasının takipçisi olacağız” ifadesini kullandı. Sözlerine, “Ülkede daha fazla iş cinayeti ve yoğun emek sömürüsüne karşı mücadele edeceğiz ve tüm saldırıları işçi sınıfının örgütlü gücü ile durduracağız” diyerek devam etti.