İzmir’de ESHOT Grevi Nedeniyle Yoğunluk Oluştu

ESHOT OTOBÜSLERİNİN ÇALIŞMAMASI YOĞUNLUK OLUŞTURDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grev nedeniyle ESHOT otobüsleri sefer yapmıyor. Bu durum, iş çıkışı saatinde toplu taşımada önemli bir yoğunluğa neden oldu. Günden bu yana süren grev nedeniyle özellikle vatandaşlar yoğun saatlerde yolda beklemek zorunda kaldı. Sefer yapmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ’a ait otobüslerle alternatif hizmet sunuldu.

VATANDAŞLAR BAŞKA SEFERLERLE ULAŞIMINI SAĞLIYOR

Toplu ulaşımda hareketlilik gösteren vatandaşlar, metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldi. Konak ilçesinde, iş yerlerinin yoğun olduğu bölgelerde duraklarda bekleyen vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan seferlerle evlerine ulaşmaya çalıştı. Durakta bekleyenlerden Fatma Yurtseven, “İşçiler belediyenin önerdiği parayı az buldu.” diyerek durumu aktardı. Yurtseven, “1 saattir burada yağmurun altında bekliyoruz. Çektiğimiz rezillik. Paralar az geliyormuş. Hiç olmasa 1 saatte bir değil de yarım saatte bir gelsin otobüs.” şeklinde konuştu.

Bir saatten fazla otobüs bekleyen diğer vatandaşlar da yağmura yakalandıklarını ve eve nasıl gideceklerini bilmediklerini ifade etti. Buca ilçesinde de aktarma duraklarında uzun kuyruklar oluştu. Güçlükle ulaşım sağlayan birçok kişi, işçiler ile belediyenin en kısa sürede bir çözüm bulmasını istedi. Grev, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş arasında yapılan ve yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinin tıkanması sonucu başladı. Sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya koymuştu. Düne ait olarak, Basmane Meydanı’nda toplanan işçiler Kültürpark’ta eylemlerine devam etmişti.