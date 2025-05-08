İzmir’de ESHOT Otobüsü Yandı

ŞARJDA KIYBIRDAN ÇIKAN YANGIN

İzmir’in Bayındır ilçesi Yakapınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde yangın meydana geldi. ESHOT otobüsü, Ödemiş Torbalı seferini yaparken bir anda yanmaya başladı. Yangının çıkması üzerine, hemen bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İKİNCİ YANGIN OLAYI

Geçtiğimiz hafta da Bergama’da bir otobüsün yangına maruz kaldığı bildirildi. Bu durum, sadece bir hafta içerisinde ikinci kez ESHOT otobüsü yangını yaşanmasını dikkat çekici kılıyor. Yangın olayları, toplu ulaşım araçlarında güvenliği artırma gereğini ortaya koyuyor.