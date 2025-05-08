İzmir’de ESHOT Otobüsü Yanmıştı

İZBAN ARAÇLARINDA YAŞANAN YANGINLAR

İzmir’in Bayındır ilçesinde toplu ulaşım aracı ESHOT, alevler içerisinde kaldı. Geçen günlerde Bergama’da bir otobüsün yanmasıyla birlikte, bir hafta aralıkla yaşanan ikinci yangın durumu dikkat çekiyor.

BAYINDIR’DA YANGIN ANİDEN BAŞLADI

Sabah saatlerinde Bayındır ilçesi Yakapınar Mahallesi’nde meydana gelen yangında, Ödemiş Torbalı seferini gerçekleştiren ESHOT otobüsü aniden yanmaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yangın, ekipler tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü ve olay sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

TEKRARLAYAN OLAYLAR ENDİŞE YARATIYOR

Geçtiğimiz hafta Bergama’da bir otobüsün de alevlere teslim olduğu bilgisi alındı. Bu durum, bir hafta içinde ikinci kez ESHOT otobüsü yangını yaşanması nedeniyle endişe yaratıyor.