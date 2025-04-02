İzmir’de Eşi Öldüren Sanığın Gerekçeli Kararı Açıklandı

CEZANIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

İzmir’de, eşi Nuran Fırat’ı (36) tartışma sonrası boğazından bıçaklayarak öldüren Ahmet Fırat’a (44) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi duyuruldu. Gerekçeli kararda, sanık Fırat’ın Nuran’ı 4’ü öldürücü nitelikte olan 25 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği belirtildi. Olay, 27 Aralık 2022’de Karabağlar ilçesindeki Limontepe Mahallesi’nde yer alan evde gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞÜYOR

Ahmet ve Nuran Fırat arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü ve Ahmet Fırat, eşini boğazından bıçakladı. Nuran Fırat kanlar içinde kalırken, Ahmet Fırat olay esnasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakarak otomobiliyle evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nuran Fırat’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti ve çiftin iki çocuğundan büyük olanının olay sırasında okulda olduğu bilgisine ulaşıldı. Ahmet Fırat, Urla’da yakalanarak tutuklandı.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Ahmet Fırat, eşi Nuran’ı kasten öldürme suçlamasıyla İzmir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Duruşmada, eşi hakkında, “Ev işlerine yardımcı olmuyor, görevlerini yerine getirmiyor ve sokak kedilerine bakıyor” demesi üzerine çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü savundu. Şubat ayında düzenlenen duruşmada mahkeme, Ahmet Fırat’a indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İFADELERİNDE ÇELİŞKİ VAR

Ahmet Fırat’a yönelik kararın gerekçesi açıklandı. Yapılan incelemeler sonucunda, sanığın telefonunda, Nuran Fırat’ı öldürdükten sonra farklı açılardan çekilmiş 3 fotoğraf bulunduğu belirlendi. Fırat’ın ifadelerinde, ilk olarak Nuran’ın bıçakla kendisine saldırdığını ve gözleri kapalıyken eşinin boğazından kan geldiğini gördüğünü söylediği ifade edildi. Ancak yargılama sürecinde bu durum hakkında hatırlamadığını belirtti.

CİNAYETİN ŞARTLARI

Ahmet Fırat’ın Nuran’ı öldürdükten sonra katıldığı toplumsal bir gözlem ile fotoğraflarını çektiği, olaydan sonra küçük kızını komşuya bıraktığı ve bu süreçte küçük kızın komşulara “Babam annemi bıçaklıyor” şeklinde ifade verdiği kaydedildi. Sanığa haksız tahrik uygulanmadığına, arasındaki ilişkide sorunlar olduğuna ve cinayetin daha çok aniden gelişen bir olay olduğuna dikkat çekildi. Nuran’ı 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa, verilen ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis oldu.