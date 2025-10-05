İzmir’de Eşini Tüfeğiyle Kazara Vurdu

KAZAYLA ATEŞLENEN TÜFEKTE KONTROL YETERSİZLİĞİ

İzmir’in Urla ilçesinde yaşanan bir olayda, T.A., bulunduğu otomobilde tuttuğu tüfeği kazayla ateşleyerek eşi Burçin Razak Akyürek’i (32) vurdu. Olay, öğle saatlerinde Kuşçular Mahallesi’nde yer alan Önen Koyu’nda gerçekleşti. T.A.’nın elindeki tüfeğin isabet almasıyla eşi Burçin Razak Akyürek yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Akyürek’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. T.A., bu süreçte gözaltına alındı. İlk ifadesinde T.A., tüfeği kazayla ateşlediğini ve merminin aracın içinden dışarı çıkarak eşine isabet ettiğini bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu durum, silah güvenliği ve kontrolü konusundaki dikkatsizliğe dikkat çekiyor.