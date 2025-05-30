İZMİR’de Etil Alkol Operasyonu Gerçekleşti

İZMİR’DE DÜZENLENEN OPERASYONDA YÜKSEK MİKTARDA KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’de gerçekleştirilen bir operasyon sırasında toplam 4,3 ton etil alkol ve sahte alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve taklit etil alkol imalatı yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şüphelilerin bağlantılarının yanı sıra imalat ve depo adreslerinin belirlenmesi amacıyla teknik ve fiziki takip yapıldı. Ardından, İzmir ve İstanbul’daki 4 ev, 1 depo ve 1 otomobilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek geniş çaplı bir arama gerçekleştirildi. Bu aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 4,3 ton etil alkol, 2 bin taklit etiket, 1000 bidon kapağı, 400 karton, 300 boş bidon, 8 adet 1’er tonluk IBS tank, 2 etil alkol damıtma cihazı, 1 etil alkol dolum makinesi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN ÜÇÜ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, 3 şüpheli tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı. Yapılan operasyon, İzmir’deki sahte alkol imalatına karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.