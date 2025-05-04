İzmir’de Etkinlikler Mayıs’ta Gerçekleşecek

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ DOLU DOLU GEÇİYOR

İzmir, 5-11 Mayıs tarihleri arasında tiyatrodan konserlere, atölyelerden sergilere kadar pek çok kültürel sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İzmir Devlet Tiyatrosu, 6-10 Mayıs tarihleri arasında Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde “Ben Feuerbach”, Konak Sahnesi’nde “Münasebetsiz” ve Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde “Majestik” oyunlarını sahneye koyuyor. Ayrıca, Urla Atatürk Kültür Merkezi’nde 8 Mayıs’ta “İkinci Caddenin Mahkumu”, Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde 11 Mayıs’ta “Kral Olmak İstemeyen Aslan”, Konak Fuaye Sahnesi’nde ise 11 Mayıs’ta “Umudunu Yitirmeyen Sığırcık” ile tiyatroseverler buluşacak.

MÜZİKSEL PERFORMANSLAR VE OPERALAR

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 5 Mayıs’ta Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde “Viyana Valsleri”, 6 Mayıs’ta Elhamra Sahnesi’nde “Türk Operaları” ve 9 Mayıs’ta yine Elhamra Sahnesi’nde “Nefes Kentet” konserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Ayrıca, 7 Mayıs’ta “Dansın Ritmi” balesi de seyircilerle buluşacak. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 8 Mayıs’ta Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu’nda “Koklasam Saçlarını” adıyla bir konser gerçekleştirecek.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nın sanatçı buluşmaları programı çerçevesinde, 5 Mayıs’ta İranlı tezhip sanatçısı Darya Novin “Modern Tezhip”, minyatür sanatçısı Ayşe Keskin Uysal “Minyatür” söyleşilerini yapacak. 7 Mayıs’ta ise çini sanatçısı Özlem Emine Çağlar “Çini” üzerine bir sohbet gerçekleştirecek. Ayrıca 8 Mayıs’ta “Çizim ve İllüstrasyon” atölyesi düzenlenecek.

ŞENLİKLER VE FESTİVALLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Mayıs’ta Kültürpark Lozan Kapısı’nda Hıdırellez şenliği organize ediyor ve 8 Mayıs’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İZBB Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası “Kalemin İzinde Ezgiler” konserini sunacak. Ayrıca, 5-10 Mayıs tarihleri arasında 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, “Göründüğü Gibi Değil” sloganıyla sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde, 30 ülkeden toplam 94 film, Institut français İzmir, İzmir Sanat ve Casa Italia’da izleyiciyle paylaşılacak.

RESSAMLAR VE SERGİLER

Kentte 5-10 Mayıs arasında İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda İhsan Çelikdemir’in küratörlüğünü üstlendiği “Geleneksel Türk Sanatları” sergisi, 9-23 Mayıs tarihleri arasında Funda Aytuğ Kavvasoğlu’nun “Sevgi Her Yerde” resim sergisi ve 5-14 Mayıs’ta Tarihi Bıçakçı Han’da “Emekle Şekillenen Eller Sanatla Buluşan Zihinler” sergileri sanatseverlerle buluşuyor.