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İzmir’de Ev Yangını Paniğe Neden Oldu

YANGIN İÇİN MÜDAHALE

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir ev, alevlere kapıldı. Yangın, büyük bir panik yaratarak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve bu olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Olay, saat 22.30 sıralarında Sarıyer Mahallesi 5683 Sokak’ta meydana geldi.

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Uzun bir mücadele sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışmalar başlatıldı.

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