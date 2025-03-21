İzmir’de Eylemler 5 Gün Yasaklandı

YENİ YASAKLARIN GEREKÇESİ

İzmir Valiliği, kentin genelinde kamu düzenini korumak ve olası provokatif olayları önlemek amacıyla belirli yeni kararlar aldı. Yapılan açıklamada, “İzmir’de eylemler yasaklandı mı?” sorusuna doğrudan yanıt veren ifadeler yer aldı. Karar, 21 Mart 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak ve 25 Mart 2025 tarihine kadar sürecek.

YASAKLAMALARIN KAPSAMI

İzmir Valiliği, 5 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını belirtti. Valilikten yapılacak açıklamada, il genelinde kamu düzeninin korunması ve oluşabilecek provokatif eylemlerinin önüne geçebilmek amacıyla bazı önlemler alındığı ifade edildi. Bu bağlamda, 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının gerçekleştirilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.