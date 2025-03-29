Haberler

İzmir’de Fabrikada Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

PATLAMADA YAŞANAN FELAKET

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken 1 işçi hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gaz sıkışması nedeniyle patlama ile birlikte yangın çıktı.

OLAYA MÜDAHALE VE SONUÇLAR

İhbar sonrası fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı, işçi İbrahim A.’nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler olduğu gibi ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve patlama ile ilgili tahkikat başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Cengiz: Ramazan Bayramı İçin Barış Dileği

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak memurların yoksulluk içinde bir bayram geçirdiğine dikkat çekti. Barış ve huzur diledi.
Haberler

Orgeneral Çardakçı’dan Güvenlik Korucularına İftar Buluşması

Orgeneral Ali Çardakçı, güvenlik korucularının 40. yıl dönümü için özel bir iftar programı gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.