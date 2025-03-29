İzmir’de Fabrikada Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

PATLAMADA YAŞANAN FELAKET

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken 1 işçi hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gaz sıkışması nedeniyle patlama ile birlikte yangın çıktı.

OLAYA MÜDAHALE VE SONUÇLAR

İhbar sonrası fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı, işçi İbrahim A.’nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler olduğu gibi ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve patlama ile ilgili tahkikat başlatıldı.