İzmir’de Fabrikada Yangın Çıktı

İŞ YERİNDE YANGIN OLDU

İzmir’in Konak ilçesindeki bir plastik fabrikasının deposunda, henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Yangının söndürülmesi sonrasında, yakınlarda bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar, yoğun duman nedeniyle başka hastanelere sevk edildi. Yangının sebep olduğu hasar, sabah saatlerinde net bir şekilde görülebilir hale geldi.

YANGIN MÜDAHALESİNE İTFAİYE EKİPLERİ KATILDI

Konak ilçesindeki plastik fabrikasının deposunda, dün saat 17.00 sularında yangın çıktı. Yanıcı maddelerin etkisiyle hızla büyüyen alevler, kısa sürede fabrikaya yayıldı. Olay sonrasında 16 itfaiye aracı, park bahçeler ve İZSU ile ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri ile yangına müdahale başladı. Bu süreçte Aliağa bölgesinden 7 arasöz, 3 tonajlı araç, 2 endüstriyel yangın söndürücü araç ve 3 merdivenli araç da bölgeye sevk edildi.

DUMAN HASTANEYİ SARSDI

Yangın anında yükselen yoğun siyah dumanlar, kentin birçok yerinden görünürken, duman, fabrikanın bitişiğindeki özel hastaneyi de etkiledi. Hastane, tedbir amacıyla boşaltıldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

HASAR GÜN AYDINLANINCA GÖRÜLDÜ

Plastik fabrikasında meydana gelen yangının verdiği zarar, sabah saatlerinde havadan çekilen drone görüntüleriyle belirlendi. Fabrikanın neredeyse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

HASTANE VE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Yangına ilişkin hastaneden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün saat 17.00 sularında hastanemizin yakınında bulunan bir depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Olay sonrası çok sayıda itfaiye ekibi hızla müdahale etti. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek için hastalarımızın güvenli tahliyesi tamamlanmıştır.” denildi.

Sağlık Bakanlığı da konuya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İzmir Konak’taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbir amacıyla tüm hastaların nakli gerçekleştiriliyor ve hastalarımızın durumu ile yangının seyri yakından takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.