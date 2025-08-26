İZMİR’de Fahiş Fiyat Denetimi Devam Ediyor

DENETİMLER TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNE YÖNELİK

İzmir’de Ticaret Bakanlığı ekipleri, marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünleri üzerine fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, tüketicinin beslenme, sağlıklı yaşama ve en temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için zorunlu mal ve hizmetlerin, haksız ve fahiş fiyatlardan korunması, ayrıca ürün güvenliğinin sağlanması. Bu çerçevede, İzmir’deki marketlerde kapsamlı bir denetim yapıldı. Ekipler, birçok marketi ziyaret ederek, ürünlerin fahiş fiyatla satışını kontrol etti ve raflardaki etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasındaki farklılıkları inceledi.

Denetimler sırasında, her bir aykırı eylem için işletmelere 1 milyon 439 bin 300 TL’yi bulan idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Bakanlığın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 2025 yılının ilk 6 ayında 405 işletme ve şahıs hakkında toplam 254 milyon 574 bin 435 TL idari para cezası kararı alındı” ifadelerine yer verdi. Bunun yanında, müdürlük personeli tarafından fiyat etiketi mevzuatı uyarınca etiket, tarife, menü ve indirimli satışlar üzerine de denetimler yapılıyor.

HUKUKA AYKIRI KAZANÇLARA GEÇİT YOK

Açıklamada, İzmir’de 2025 yılı başından bu yana 20 binin üzerinde işletmenin yaklaşık 600 bin ürününün fiyat etiketi mevzuatı çerçevesinde denetlendiği belirtildi ve tespit edilen aykırılıklar için 24 milyon 768 bin 622 TL idari para cezası uygulanmış durumda. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak ile işletmelerin fahiş fiyat artışları ile haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek için Bakanlığın talimatları ve koordinasyonunda denetimlerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.