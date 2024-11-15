İzmir’de Feci Cinayet: Eşi Öldürdü, Kendine Kıydı

İZMİR’DE TRAJİK OLAY

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, 44 yaşındaki Hüsamettin Göktaş, boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş’ı tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Edinilen bilgilere göre, mobilya sektöründe çalışan Hüsamettin Göktaş, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Aslıhan Göktaş’ı otomobille ıssız bir alana götürdü.

OLAYIN SEYRİ

Hüsamettin Göktaş, yanındaki tabanca ile Aslıhan Göktaş’ın başına ateş etti ve kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Ardından Göktaş, aynı silahı kendi başına doğrultarak intihar etti. Olayı gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Hüsamettin ve Aslıhan Göktaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. Bu trajik olay, bölgede şok etkisi yarattı ve toplumsal huzuru sarstı.