İzmir’de FETÖ Operasyonu Gerçekleştirildi

İzmir MERKEZLİ OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeniden yapılanma çabalarına karşı başlatılan soruşturma çerçevesinde, “Antiochia Künefe” adlı operasyonun ikinci dalgası gerçekleştirildi. İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa’nın da aralarında bulunduğu 5 ilde, eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Gözaltı KARARLARI VE YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından elde edilen veriler ve ele geçirilen dijital materyaller doğrultusunda, örgüte finans sağlayan 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda, 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 7 kişinin ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı belirlendi. Firari bir kişi için ise henüz arama çalışmaları devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN MATERİALLER VE MAL VARLIĞI

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 100 bin TL nakit para, 33 Cumhuriyet altını ve 2 gram altın ile birlikte pek çok dijital materyal ve örgütsel belge ele geçirildi. Ele geçen veriler, örgütün mali yapısı ve finans trafiği hakkında değerli bilgiler sağladı.

ÖNCEKİ OPERASYONLAR

Aynı soruşturma kapsamında önceden, Türkiye genelinde 390 şubesi bulunan Maydonoz Döner zincirine yönelik büyük çaplı bir operasyon yapılmıştı. 31 ilde düzenlenen baskınlarda, kamu görevlilerinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alınmıştı. Bu döner zincirinin yurt içi ve yurt dışı para transferleri ile örgüte destek sağladığı tespit edilmişti.