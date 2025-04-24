İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü Operasyonu

İZMİR’DE FETÖ OPERASYONU

İzmir’de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarmanın Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye karşı yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, örgütün mahrem yapılanması içerisinde bulundukları iddiasıyla 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

ŞÜPHELİLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Operasyon sonucunda ele geçirilen 6 zanlı, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Ayrıca, bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.