İzmir’de Filistin’e destek yürüyüşü yapıldı

İZMİR’DE FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

İzmir’de çeşitli yaş gruplarından binlerce vatandaş, Filistin’e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla “Hamas’a selam direnişe devam”, “Mehmetçik Gazze’ye”, “Katil İsrail, işbirlikçi Amerika” gibi sloganlar atarak seslerini duyurdu. Bu etkinlik, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) tarafından organize edildi ve İsrail’in Gazze’ye yönelen saldırılarını protesto etmek için gerçekleştirildi. Binlerce kişi Basmane Meydanı’nda toplandıktan sonra, afiş ve pankartlarla Konak Meydanı’na doğru yürüdü.

İSTOK BAŞKANI’NIN KONUŞMASI

Yürüyüşün ardından Konak Meydanı’nda bir konuşma yapan İSTOK Dönem Başkanı Gökhan Temur, “Siyonist İsrail, gözü dönmüş bir şekilde gerçekleştirdiği saldırılarda insan, hayvan, canlı ne varsa yok etmektedir. Çocuklar ölüyor, insan hakları savunucuları ise seyrediyor. Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan, basın hürriyetinden bahsedenler, İsrail’in katliamı karşısında tam 19 aydır üç maymunu oynuyor” dedi. Temur, uluslararası hukuk ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi önemli belgelerin işlevselliğini sorguladı. Batılı devletlere yönelik, “İsrail’e karşı neredesiniz?” sorusunu dile getirdi.

KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA VURGUSU

Temur sözlerine devam ederek, “Yüreklerimiz yangın yeri. Bu savaş, hak ile batılın savaşıdır. Bu savaş, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için veriliyor” ifadelerini kullandı. “Bu savaşın bedeli bir milyon şehit vermek de olsa, ‘Biz canımızı bu yolda feda etmeye hazırız’ diyenler kazanacaktır” şeklinde duygularını aktardı. Gazze’nin durumu hakkında da konuşan Temur, Müslümanların kapsamlı bir yüzleşmeye ve yeni yapılar kurmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

BOYKOT VE ATEŞKES ÇAĞRISI

Temur, boykotun kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Gündelik tüm alışverişlerimizde boykot ürünlerini almayarak bu mücadeleye destek verin” dedi. Ayrıca, İslam ülkelerini Siyonist işgalci İsrail ile olan tüm ilişkilerini sonlandırmaya davet etti. “Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir” diyen Temur, Kudüs’teki baskınların arttığını vurgulayarak kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

GAZZE’DEKİ KRİZİN BOYUTLARI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören Filistinli öğrenci Hasan İsa, Gazze’deki durumu şöyle aktardı: “Bu kriz yalnızca sayılara indirgenmeyecek insan felaketidir. Gazze’de 22 binden fazla insan hayatlarını kökten değiştiren yaralanmalarla karşı karşıya kaldı.” Gazze’deki hastanelerin büyük bölümünün kısmi kapasiteyle çalıştığını belirten İsa, sağlık tesislerine yönelik saldırıların 500’ü geçtiğini, bu durumun tıbbi malzeme ve yakıt eksikliğine neden olduğunu vurguladı. Ayrıca, hastanelerde ameliyat yapılamadığını ve temiz suya erişimin olmadığını ifade etti.