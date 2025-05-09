İzmir’de Firari Cinayet Zanlısı Yakalandı

FİRARI CINAYET ZANLISI YAKALANDI

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde iki kadının cinayetinden dolayı 2 kez müebbet hapis cezası alan firari G.S. (53), polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

YARGILAMA SÜRECİ VE HAPİS CEZASI

Yapılan araştırmalarda 2019 yılında İzmir’in Çiğli ilçesinde meydana gelen iki kadının cinayetleri ile ilgili olarak, G.S. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildiği belirlendi. G.S., saklandığı adreste ele geçirildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER VE CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ

Cinayet zanlısı hızla Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada gerçekleştirilen işlemlerin ardından G.S., Karşıyaka Adliyesi’ne sevk edildi ve sonrasında cezaevine gönderildi.