Haberler

İzmir’de Firari Cinayet Zanlısı Yakalandı

FİRARI CINAYET ZANLISI YAKALANDI

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde iki kadının cinayetinden dolayı 2 kez müebbet hapis cezası alan firari G.S. (53), polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

YARGILAMA SÜRECİ VE HAPİS CEZASI

Yapılan araştırmalarda 2019 yılında İzmir’in Çiğli ilçesinde meydana gelen iki kadının cinayetleri ile ilgili olarak, G.S. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildiği belirlendi. G.S., saklandığı adreste ele geçirildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER VE CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ

Cinayet zanlısı hızla Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada gerçekleştirilen işlemlerin ardından G.S., Karşıyaka Adliyesi’ne sevk edildi ve sonrasında cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

ABD Başkanı Trump, Netanyahu’ya öfkeli

ABD'nin Yemen'deki Husilerle varılan ateşkes ve İran'la nükleer görüşmeler, Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkileri zedeledi. Trump, Netanyahu ile teması kesme kararı aldı.
Haberler

Jd Vance, Gerilimi “İlgilendirmiyor” Dedi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğe müdahil olmayacaklarını ve sorunu çözme konusunda tarafları zorlayamayacaklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.