İzmir’de Firari Kişi Yakalandı

İZMİR’DE YAKALAMA OPERASYONU

İzmir’de tanınan motosikletli polisler “Yunuslar” tarafından düzenlenen denetimlerde, 18 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşmiş olan firari yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri, bugün gerçekleştirdikleri uygulama sırasında durdurdukları G.D. isimli şahsın sorgusunda, çeşitli suçlamalardan arandığı belirlendi.

SUÇLAR VE CEZALAR

G.D. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, dolandırıcılık ve bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık gibi suçlardan arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, şahsın 111 bin 640 TL tutarında adli para cezası bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınan G.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.