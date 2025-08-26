İzmir’de Fiyat Denetimi Yapıldı

İZMİR’DE FİYAT DENETİMLERİ SÜRÜYOR

İzmir’de temel ihtiyaç malzemelerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarının engellenmesi amacıyla marketlerde fiyat denetimleri yapılıyor. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda fahiş fiyat artışı ve fırsatçılıkla mücadele etmek için üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri üzerinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde marketlerdeki ürünlerin fiyat artış oranları kontrol ediliyor ve raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklar inceleniyor.

YILLIK CEZA MİKTARI 254 MİLYON LİRAYI GEÇİYOR

Bu güne kadar İzmir’de yılbaşından beri 44 bin 994 işletmede yaklaşık 395 bin ürün haksız fiyatlandırma açısından denetlendi. Bu denetimler sonucunda 405 işletme ve şahıs hakkında toplamda 254 milyon 574 bin 435 lira idari para cezası uygulanmış durumda. Tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarında haksız artış yapan işletmelerin Bakanlığa rapor edildiği, bu tür her bir aykırı hareket için 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası verildiği bildiriliyor.

ETİKET DENETİMLERİ DE DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda, fiyat etiketi mevzuatı çerçevesinde etiket, tarife, menü ve indirimli satışlar üzerine de denetimler gerçekleştirilmekte. Yılbaşından itibaren 20 binden fazla işletmede yaklaşık 600 bin ürün denetlendi ve tespit edilen aykırılıklar için 24 milyon 768 bin 622 lira idari para cezası kesildiği aktarılıyor.