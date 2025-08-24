İzmir’de Flamingo Yolu Turları Yapılıyor

İZMİR’İN FLAMİNGO YOLU TURLARI

İzmir’de düzenlenen ‘Flamingo Yolu’ turları, vatandaşlara Gediz Deltası’ndaki flamingoları tekne ile yakından görme fırsatı sunuyor. Bu turlar, aynı zamanda tepeli pelikan, karabatak gibi birçok canlının yaşam alanı olarak bilinen bölgede rengarenk manzaralar oluşturuyor. Gediz Deltası, Türkiye’deki flamingoların iki önemli üreme sahasından biri olmasının yanı sıra, 303 kuş türü ve 462 bitki türü ile de oldukça zengin bir ekosisteme sahip.

CANLI GÖZLEMLEME FIRSATLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ’in düzenlediği Flamingo Yolu turlarında, Gediz Deltası’ndaki canlı türlerini yakından gözlemlemek mümkün. Turlar, Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndan başlayan toplamda 1,5 saat süren bir keşif süreci sunuyor. Tur boyunca rehberler, katılımcılara bölgedeki kuşlar hakkında bilgi veriyor ve kuşları daha yakın görmeleri için onlara dürbün temin ediliyor.

GEDİZ DELTASI’NDAKİ KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ

Gediz Deltası’nın Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olduğunu belirten İZDENİZ Turizm Müdürü Göker Yarkın Yaraşlı, “Bugüne kadar deltada tespit edilen 303 farklı kuş türü var. Önümüzdeki süreçte bir göç dönemi yaşanacak ve kış göçmenleri gelecek, yaz göçmenlerini uğurlayacağız. Kuş miktarının en fazla olduğu zamanlardan birindeyiz. Mavişehir’den Foça’ya kadar uzanan 40 bin hektarlık bir koruma alanı. Burada dünyadaki flamingo nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u, tepeli pelikan nüfusunun yaklaşık yüzde 2,5’u yaşıyor” dedi.

ÇEŞİTLİ HABİTATLAR VE DEĞERİ

Yaraşlı, bölgenin birçok farklı habitatı barındırdığını vurgulayarak, “Flamingo gibi tuzlu habitatları seven canlılar burada yaşıyor. Sonbahar ve kış aylarında kuzeyden gelen ördek, kuğu ve kaz gibi türler de buradaki tatlı suları tercih ediyor. Ayrıca, Akdeniz foku ve caretta caretta gibi nesli tehlike altında olan türler de burada yaşıyor. Bu bölge, hem yerli hem de yabancı turistler için büyük bir değer taşıyor” diye belirtti.

TURLARA YILLIK İLGİ

Yaraşlı, “Bugüne kadar yaptığımız turlarda 20 bin civarında konuk ağırladık. Yılda ortalama 7 bin konuk katılıyor. Tekneler maksimum 6 kişi aldığı için birkaç seferle turlar gerçekleştiriliyor. Katılımcıların yüzde 15’ini yabancı turistler oluşturuyor” dedi. Turlar, haftada 3 gün; cuma, cumartesi ve pazar günü günlük saat dilimlerinde yapılıyor ve sonbahar ile birlikte daha fazla tur düzenlemeyi planlıyorlar.

KATILIMCILARDAN GÜZEL YORUMLAR

Tura katılan Aynur Karahan, “İlk defa katılıyoruz ve gerçekten geldiğimiz için çok mutluyuz. Çok farklı kuşları gördük. Herkesin gelmesini isterim” dedi. Ayrıca, “Bölgedeki atıkların temizlenmesini ve kuşların daha rahat bir ortamda yaşamasını isterim” ifadelerini kullandı.