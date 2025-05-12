İzmir’de Gaz Patlaması Yaşandı, 4 Yaralı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İzmir’in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen gaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülen patlamaya dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Patlama sırasında yan apartmanda yaşayan bir vatandaş, o anların korku dolu detaylarını paylaştı. Olay, 11 Mayıs günü saat 00.15 civarında, Kazımdirik Mahallesi’ndeki 7 katlı binanın 3. katındaki dairede gerçekleşti. Gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından, duman ve alevler daireyi sardı.

OLAY YERİNE KONUŞLU EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki sakinlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Bu esnada, dairede yangın çıkarken bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip söndürdü ve binada mahsur kalan kişileri kurtardı. Meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin patlamanın gerçekleştiği dairede, bir diğerinin aynı binada yaşadığı, kalan iki kişinin ise olay anında sokaktan geçen vatandaşlar olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Patladığı öğrenilen daire ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

PATLAMA ANINA DAİR GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Patlamanın gerçekleştiği apartmanın alt katında yer alan kafenin güvenlik kamerası görüntüleri, olay anını kaydetti. Bu görüntülerde, patlama ile birlikte iş yerinin duvarları ve cam dolaplarında hasar oluştuğu gözlemlendi. Olay anında iş yerinde bulunan bir kişi büyük bir panik içerisinde dışarı çıkma anları kaydedildi. Patlamanın ardından sabah saatlerinde çevrede temizlik çalışması yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üçü tedavi sonrası taburcu edilirken, bir kişinin yanık ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

YARALILAR DEĞERLENDİRİLDİ

Patlama esnasında yaralanan kişilerin kimlikleri belirlendi. Yaralılar arasında Ertan M., sokaktan geçen Evin K., Ramazan K. ve Ahmet A. bulunuyor. Yaralılar, ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri sonrasında üç yaralı taburcu edilirken, durumu kritik olan Ertan M.’nin İzmir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ndeki tedavisi sürüyor.

KORKU DOLU ANLAR ANLATILDI

Patlama esnasında yan binada yaşayan Ömer Altunöz, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Altunöz, “Muazzam bir patlama oldu. Bizim pencere açıktı, o bizi kurtardı. Yoksa cam kırılırdı ve parçalar üzerimize gelip zarar verebilirdi. Patlamanın hemen ardından balkona çıktık, gördük ki üçüncü kattan alevler yükseliyor. Sonra hemen dışarı çıktık, itfaiye geldi ve müdahaleye başladı. Yangını söndürdüler. Burada birçok dairede zarar var; camlar kırılmış. Ama bu olayda can kaybı olmaması sevindirici. 4 kişi yaralı, 2’si apartmandan, 2’si de yoldan geçenler” ifadelerini kullandı.