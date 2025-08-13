Haberler

İzmir’de Gazete Tabelasına Ateş Açıldı

ÖNEMLİ OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İzmir’in Konak ilçesinde, Evrensel Gazetesi’nin İzmir Temsilciliği tabelasına tabancayla ateş açılması olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu olay neticesinde bir şüpheli gözaltına alındı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMESİ

Olay, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Evrensel Gazetesi temsilciliğine saat 01.30 civarında gerçekleştirilen 7 el ateş açılmasıyla gerçekleşti. Açılan ateş sonucu saçmalar, binanın dış cephesine ve gazete tabelasına isabet etti. Durumun hemen bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu İ.H.B. ve İ.C. isimli iki kişi şüpheli olarak belirlendi. İ.H.B. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

