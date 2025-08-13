İzmir’de Gazete Tabelasına Ateş Açıldı

ÖNEMLİ OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İzmir’in Konak ilçesinde, Evrensel Gazetesi’nin İzmir Temsilciliği tabelasına tabancayla ateş açılması olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu olay neticesinde bir şüpheli gözaltına alındı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMESİ

Olay, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Evrensel Gazetesi temsilciliğine saat 01.30 civarında gerçekleştirilen 7 el ateş açılmasıyla gerçekleşti. Açılan ateş sonucu saçmalar, binanın dış cephesine ve gazete tabelasına isabet etti. Durumun hemen bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu İ.H.B. ve İ.C. isimli iki kişi şüpheli olarak belirlendi. İ.H.B. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.