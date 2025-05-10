İzmir’de Geleneksel Oyunlarda Kaynaşma Sağlandı

ETKİNLİKTE BULUŞAN ÇOCUKLAR VE GENÇLER EĞLENİYOR

İzmir’de geleneksel sokak oyunlarının tanıtıldığı bir etkinlikte, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’dan gelen çocuklar ile Türk arkadaşları bir araya geldi. Denge Eğitim Bilim ve Gençlik Derneği tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle gerçekleştirilen “Benimle Oyna” projesi kapsamında, İzmir’in Foça ilçesindeki bir otelde program düzenlendi. Etkinlikte Türkiye, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Bulgaristan’dan toplam 45 genç yer aldı. Geleneksel sokak oyunlarını tanıtmak amacıyla 6 gün süren bu etkinlikte katılımcılar, birbirleriyle güçlü dostluklar kurma imkanı buldu.

PROJENİN AMACI SOSYAL İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK

Proje koordinatörü Fatih Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin bilgisayar başında fazla zaman geçirmesinin önlenmesi için böyle bir proje geliştirdiklerini ifade etti. Projenin temel amacının gençlerin fiziksel ve sosyal iletişim kurarak geleneksel sokak oyunlarını oynamalarını sağlamak olduğunu belirten Sarı, “Katılımcı ülkelerin tamamı ortak geçmişe sahip ve oyunları birbirine benziyor. Sadece oyunlar değil, yemekler, kültürler ve şarkılar da benzerlikler taşıyor.” dedi. Türk oyunları olarak çelik çomak, misket ve dokuztaşı tanıtıldığını kaydeden Sarı, katılımcıların her birinin kendi dillerinde farklı isimlerle anılan ve farklı kurallara sahip olan ortak oyunları yeniden gözden geçirme fırsatı bulduğunu söyledi.

GENÇLER ARASINDA KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

Etkinliğe katılan Bulgaristan’dan Evgeniya Nikolaeva Nedyalkova, bu deneyimin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Ülkelerin geleneksel oyunlarını görmek ve oynamak benim için farklı bir deneyim oldu. Özellikle dokuztaşı çok beğendim çünkü topla vurup kule yapmak oldukça eğlenceliydi.” şeklinde konuştu. Kuzey Makedonya’dan gelen Andrej Chakarovski ve Sırbistan’dan katılan Sara Milosevic ile Yağız İbrahim Baykan, bu projenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade etti.