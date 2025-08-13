İzmir’de Genç Cesedi Bulundu

Cesedin Kimliği Belirlendi

İzmir’in Konak ilçesindeki Melez Deltası’nda bulunan cesedin, 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı’ya ait olduğu belirlendi. Yardımcı’nın, uyuşturucu madde kullandıkları arkadaşı F.Z. (19) ile şakalaşırken aralarında yaşanan bir kavga sonucunda kayalıklardan denize düşüp hayatını kaybettiği anlaşıldı. F.Z., bu olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Olay, dün sabah saatlerinde Melez Deltası’nda yaşandı. Kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan deniz polisi, genci kısa süre içinde karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yardımcı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis Araştırmaları Devam Ediyor

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda ölen kişinin Nail Can Yardımcı olduğu kesinleşti. Elde edilen bilgilere göre, Yardımcı ve arkadaşı F.Z.’nin motosikletle bölgeye geldiği belirtildi. İkili burada uyuşturucu madde kullandığı saptandı. Şakalaşmaları sırasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve bu esnada Yardımcı’nın kayalıklardan denize düştüğü ortaya çıktı. Arkadaşının sudan çıkamaması üzerine F.Z.’nin yardım istemek amacıyla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. F.Z. şu an gözaltında bulunuyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.