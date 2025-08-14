İzmir’de Gencin Ölümüyle İlgili F.Z. Tutuklandı

ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI

İzmir’de denizden cansız bedeni çıkan 19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili yakın arkadaşı olduğu tespit edilen şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından tutuklanmış durumda. Olay sonrası bölgeden uzaklaştığı görüntüleri güvenlik kameraları kaydetti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Melez Deltası’nda meydana gelen olay, 12 Ağustos günü sabah saatlerinde yaşandı. Kıyıya yaklaşık bir metre mesafede hareketsiz yatan bir genç gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, kısa sürede genci karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri sahilde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Savcının talimatıyla olay yeri incelemesinin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın sonucunda cesedin 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı’ya ait olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİDEN GELEN AÇIKLAMALAR

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Nail Can Yardımcı ve arkadaşı F.Z.’nin motosiklet kullanarak bölgeye geldiği öğrenildi. Gözaltına alınan F.Z., ifadesinde Nail Can Yardımcı ile burada uyuşturucu madde kullandıklarını, etkisi altındayken şakalaşmaya başladıklarını ve bu şakalaşmanın kavgaya dönüştüğünü ifade etti. F.Z., boğuşma sırasında Yardımcı’nın kayalıklardan denize düştüğünü söyledi. Arkadaşının suya girmediğini gören F.Z.’nin, yardım istemek yerine olay yerinden uzaklaştığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Cinayet şüphelisi F.Z., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde gerçekleştirilen işlemlerinin ardından tutuklandı.