İzmir’de Gerginlik, Çocuk Yaralandı

Olayın Arka Planı

İzmir’de dün gerçekleştirilen Göztepe-Atakaş Hatayspor maçı sonrası gergin anlar yaşandı. Bu sırada bir taraftar, stadyumda yer alan plastik bir koltuğa öfkeyle tekme attı ve kopan koltuk parçası, yakınındaki küçük bir çocuğun kafasına isabet ederek yaralanmasına yol açtı.

Soruşturma Başlatıldı

Olay sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçerek bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli B.K.’nin kimliği tespit edildi ve kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemeye çıkarılmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama Kararı

Savcılığın tutuklama talebi doğrultusunda hakimlikte yapılan sorgulamanın ardından B.K., “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yaralanan çocuk ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.