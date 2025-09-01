İzmir’de Gevrek 20 Tl Oldu

ZAM TALEBİ VE ONAY SÜRECİ

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası’nın temmuz ayında yaptığı zam talebi üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplandı. Komisyonun incelemesine sunulan talep, Ticaret Bakanlığı’nın onayına iletildi ve onay aldı. Böylece, 15 liradan satılan gevrek, 20 TL’ye yükseldi. Gevrekteki yeni fiyat, 3 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

ÜRETİCİNİN AYAKTA KALMASI GEREKEN BİR KONU

Oda tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gevrek, İzmir için yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle bugüne kadar zam taraftarı hiç olmadık. Ancak zararına satış, fırıncılarımızı üretimden koparma noktasına getirdi. Bu artış, esnafın ayakta kalabilmesi için mecburi hale geldi. Vatandaşımızı da düşünüyoruz esnafımızı da. İzmir’de gevrek geleneğinin sürdürülebilmesi için üreticinin ayakta kalması şart.”