İzmir’de Gevrek 20 TL’ye Çıktı

İZMER PİDE VE GEVREK İMALATÇILARI ZAM TALEBİNİ DEĞERLENDİRDİ

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve benzeri esnaf sanatkarlar odası, temmuz ayında gerçekleştirdiği zam talebi üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu bir araya geldi. Komisyon, inceleme altına aldığı talebi Ticaret Bakanlığı’na iletti. Bakanlık, bu zam talebini onayladı. Böylece 15 liradan satılan gevrek, 20 TL oldu. Yeni fiyat, 3 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

ÜRETİCİNİN AYAKTA KALMASI ÖNEMLİ

Oda tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Gevrek, İzmir için yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle bugüne kadar zam taraftarı hiç olmadık. Ancak zararına satış, fırıncılarımızı üretimden koparma noktasına getirdi. Bu artış, esnafın ayakta kalabilmesi için mecburi hale geldi. Vatandaşımızı da düşünüyoruz esnafımızı da. İzmir’de gevrek geleneğinin sürdürülebilmesi için üreticinin ayakta kalması şart.”