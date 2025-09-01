İzmir’de Gevrek 20 TL’ye Çıktı

ZAM TALEBİ VE KOMİSYON TOPLANTISI

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve benzerleri esnaf sanatkarlar odası, temmuz ayında bir zam talebi gündeme getirdi. Bu talep üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplantısı gerçekleştirdi. Komisyonun değerlendirdiği talep, Ticaret Bakanlığı’na iletildi ve Bakanlık tarafından onaylandı. Gevrek fiyatları 15 liradan 20 liraya yükseldi. Bu yeni fiyat, 3 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.

ÜRETİCİYE DESTEK GEREKEN BİR KONUYDU

Yapılan açıklamada, “Gevrek, İzmir için yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle bugüne kadar zam taraftarı hiç olmadık. Ancak zararına satış, fırıncılarımızı üretimden koparma noktasına getirdi. Bu artış, esnafın ayakta kalabilmesi için mecburi hale geldi. Vatandaşımızı da düşünüyoruz esnafımızı da. İzmir’de gevrek geleneğinin sürdürülebilmesi için üreticinin ayakta kalması şart.” ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda, üreticilerin desteklenmesi ve esnafın sürdürülebilirliği önem taşıyor.