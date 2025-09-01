Gündem

İzmir’de Gevrek 20 TL’ye Çıktı

izmir-de-gevrek-20-tl-ye-cikti

ZAM TALEBİ VE KOMİSYON TOPLANTISI

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve benzerleri esnaf sanatkarlar odası, temmuz ayında bir zam talebi gündeme getirdi. Bu talep üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplantısı gerçekleştirdi. Komisyonun değerlendirdiği talep, Ticaret Bakanlığı’na iletildi ve Bakanlık tarafından onaylandı. Gevrek fiyatları 15 liradan 20 liraya yükseldi. Bu yeni fiyat, 3 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.

ÜRETİCİYE DESTEK GEREKEN BİR KONUYDU

Yapılan açıklamada, “Gevrek, İzmir için yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle bugüne kadar zam taraftarı hiç olmadık. Ancak zararına satış, fırıncılarımızı üretimden koparma noktasına getirdi. Bu artış, esnafın ayakta kalabilmesi için mecburi hale geldi. Vatandaşımızı da düşünüyoruz esnafımızı da. İzmir’de gevrek geleneğinin sürdürülebilmesi için üreticinin ayakta kalması şart.” ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda, üreticilerin desteklenmesi ve esnafın sürdürülebilirliği önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda Dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi sonrası Çin’in Tiencin kentindeki görüşmelerini bitirerek Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı.
Gündem

Bilecik’te Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

Gölpazarı'nda dolandırıcılık yapan bir kişi, kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşın evinden altın ve nakit para çaldı. Zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.