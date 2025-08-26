İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İKİ OPERASYONDA YAKALANAN GÖÇMENLER

İzmir açıklarında yapılan iki ayrı operasyon sonucunda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 43 kaçak göçmen yakalanıyor. Ayrıca motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen bir lastik bottaki 19 göçmen de başarıyla kurtarılıyor.

İLK OPERASYONUN DETAYLARI

25 Ağustos sabahı saat 05.50’de Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Seferihisar ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit ediyor. Bu bilgi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-74’ ve Sahil Güvenlik botu ‘KB-22’, durdurduğu lastik botta 19’u çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmeni yakalıyor.

İKİNCİ OPERASYON VE KURTARMA

Aynı gün saat 05.25 sularında, Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botun içerisindeki göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alınarak hızlı bir şekilde bölgeye müdahale ediliyor. Sahil Güvenlik botu ‘KB-107’ bu bölgeye yönlendirilerek lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarılıyor. Yakalanan ve kurtarılan göçmenler, gerekli işlemler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.