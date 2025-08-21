İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerden birinin, Sahil Güvenlik personelinin elini korkuyla sıkıca tutması dikkat çekti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Ağustos saat 11.00’de Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi alarak harekete geçti. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botta yer alan 30 düzensiz göçmenden 8’inin çocuk olduğu belirlendi.

İNSANSIZ HAVA ARACI İLE TESPİT

Aynı gün, saat 04.00’te İnsansız Hava Aracı ile kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Maden Koyu mevkiinde yapılan çalışmada 15’i çocuk 30 düzensiz göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, sağlık kontrolleri ve gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Düzensiz göçmenlerin durumu, kurtuluş süreçleri ve sağlık durumları yetkililerce yakından takip ediliyor.