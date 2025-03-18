İzmir’de Gönüllü Kadınlar Sahur Davulcusu Oldu

İZMİR’DE GELENEKSEL SAHUR DAVULU YENİDEN CANLANIYOR

Bergama ilçesindeki Kadıköy Mahallesi’nde, mahallenin gönüllü kadınları Ramazan geleneklerini yaşatmak amacıyla davulu eline alarak sokaklara çıkmaya başladı. Bu kadınlar, maniler söyleyerek hemşehrilerini sahura kaldırmak için bir araya gelmiş durumda. Son yıllarda sahur vaktinde davul çalma geleneği uygulanmıyordu. Mahallenin 61 yaşındaki muhtarı Levent Atlayan, bu geleneğin yeniden yaşatılması için adım attı.

ESKİ MUHTARIN ETKİSİ

İlk günlerde sahura kaldırmak için davul çalan göstericilerin, eski muhtarın baskıları nedeniyle çalmayı bıraktıkları öne sürülüyor. Kadınlar, bu duruma kayıtsız kalmayarak mahallelileri sahura kaldırmak için el birliği yaptı. Gönüllü kadınlar, davul çalarak ve manilerle köyü turlamaya başladı. Muhtar Levent Atlayan, “Davulcularımız belli bir zaman sonra davul çalmaktan vazgeçtiler. Sebebi ise eski muhtarın davul sesinden rahatsız olması. Kadınlarımız da ‘Biz bu yola çıktıysak hep beraber başlayalım ve davulu çalalım’ dediler. Şimdi kadınlar her akşam çıkıp davulu çalıyorlar” şeklinde konuştu.

KADINLAR GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Bu geleneği devam ettirmek amacıyla Ramazan ayının sonuna kadar davul çalacaklarını vurgulayan muhtar azası Nurşen Örnek, “Başta bu görevi gençlerimize verdik, ancak onlar da eski muhtardan dolayı çalmayı bıraktı. Biz kadınlar olarak toplandık ve ‘Biz yapar mıyız?’ diye düşündük, her akşam davul çalma kararı aldık. Sonra köyün sokaklarını dolaşarak davulumuzu çalıyoruz. Kadınlar camlardan bize sesleniyor, alkışlıyor. Dönüşte de kafemizde bir araya gelip kahvaltı malzemelerimizi paylaşıyoruz. Bu bizim kültürümüz; davul çalmak, atalarımızdan gelen bir gelenek. Biz de bunu burada canlandırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.