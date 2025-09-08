Haberler

İzmir’de Gözaltı Sayısı 9’a Çıktı

GÖZALTILAR ARTIKÇA ARTMAKTA

İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan polis merkezine yapılan saldırıya dair yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltı sayısı 9’a ulaştı. Saldırganla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler arasında 4 kişi İzmir’de, 1 kişi İstanbul’da, 2 kişi Ankara’da ve 1 kişi de Şanlıurfa’da yakalandı.

SALDIRI SONRASI YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Balçova’daki polis merkezine düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı bu saldırıya ilişkin soruşturma, gözaltı sayılarını arttırmaya devam ediyor. Olayın faili olarak yaralı bir şekilde yakalanan 16 yaşındaki E.B.’nin ardından, saldırıyla ilişkisi olduğu düşünülen babası N.B., annesi A.B. ve iki arkadaşı gözaltına alınmıştı. Bunun ardından İstanbul’da Khaleg Nooriborojerdi, Ankara’da B.Y. ve C.T., Şanlıurfa’da ise M.A. gözaltına alınarak şüpheli sayısı 9’a yükselmiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Anne Ve Oğlu Yaralandı

Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki oğlu bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Haberler

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla küresel farkındalık yaratmayı amaçladıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.