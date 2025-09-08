İzmir’de Gözaltı Sayısı 9’a Çıktı

GÖZALTILAR ARTIKÇA ARTMAKTA

İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan polis merkezine yapılan saldırıya dair yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltı sayısı 9’a ulaştı. Saldırganla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler arasında 4 kişi İzmir’de, 1 kişi İstanbul’da, 2 kişi Ankara’da ve 1 kişi de Şanlıurfa’da yakalandı.

SALDIRI SONRASI YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Balçova’daki polis merkezine düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı bu saldırıya ilişkin soruşturma, gözaltı sayılarını arttırmaya devam ediyor. Olayın faili olarak yaralı bir şekilde yakalanan 16 yaşındaki E.B.’nin ardından, saldırıyla ilişkisi olduğu düşünülen babası N.B., annesi A.B. ve iki arkadaşı gözaltına alınmıştı. Bunun ardından İstanbul’da Khaleg Nooriborojerdi, Ankara’da B.Y. ve C.T., Şanlıurfa’da ise M.A. gözaltına alınarak şüpheli sayısı 9’a yükselmiş oldu.