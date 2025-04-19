İzmir’de Göztepe-Beşiktaş Gerginliği Yaşandı

İzmir’de Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi olaylar

GÖZTEPE TARAFTARLARINA SALDIRI

İzmir’de gerçekleşecek Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi, taraftarlar arasında gerginlik göze çarpıyor. Bazı Beşiktaş taraftarlarının, Göztepe taraftarlarına taş attığı anlar işaret ediliyor. Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak olan maç öncesi stadyuma gelen Beşiktaş taraftarları, Göztepe taraftarlarına yönelik taşlı saldırılar gerçekleştirmiş.

POLİS MÜDAHALESİ

Maç öncesi otobüs ile stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda bulunarak Göztepe taraftarlarına taş atmayı tercih etmiş. Olaylar sırasında polis ekipleri müdahalede bulunurken, yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilmiş.