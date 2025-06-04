Haberler

İZMİR’de Grev 7. Gününde Devam Ediyor

GREVE GİREN İŞÇİLERİN DURUMU

İzmir’de, Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle birlikte işçiler grev başlattı ve bu grev 7’nci gününe girdi. Bu durum, otobüs seferlerinde ciddi aksaklıklara neden oldu ve şehirde vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturmaya başladı.

PASAJLARDA YAŞANAN YOĞUNLUK

23 bin işçinin katıldığı grev, bugün itibarıyla 7 gününü doldurdu. İşçilerin grev nedeniyle, kentteki otobüs seferlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle duraklarda kalabalıklar meydana geldi. Vatandaşlar, otobüslere binebilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Voleybol Takımının Maç Programı Açıklandı

2025 FIVB Milletler Ligi'nin maç takvimi açıklandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Pekin'de zorlu rakiplerle mücadele ederek şampiyonluk için savaşacak.
Haberler

Yılan Doğaya Salındı, Vatandaşlar Bildirdi

Havza'da vatandaşların bulduğu 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye tarafından yakalanıp doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.