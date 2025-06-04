İZMİR’de Grev 7. Gününde Devam Ediyor

GREVE GİREN İŞÇİLERİN DURUMU

İzmir’de, Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle birlikte işçiler grev başlattı ve bu grev 7’nci gününe girdi. Bu durum, otobüs seferlerinde ciddi aksaklıklara neden oldu ve şehirde vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturmaya başladı.

PASAJLARDA YAŞANAN YOĞUNLUK

23 bin işçinin katıldığı grev, bugün itibarıyla 7 gününü doldurdu. İşçilerin grev nedeniyle, kentteki otobüs seferlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle duraklarda kalabalıklar meydana geldi. Vatandaşlar, otobüslere binebilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.