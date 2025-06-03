İzmir’de Grev Altıncı Gününde Devam Ediyor

GREVSÜRECİ DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerde görevli yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık sebebiyle başlattığı grevi altıncı gününde sürdürüyor. Konak ilçesinde toplanan işçiler, Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri hizmet binasının önünde “Sadaka değil toplu sözleşme” yazılı pankartlarla eylem yaptı ve sloganlar attı. İşçiler daha sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’taki hizmet binasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında Basmane Meydanı’ndaki yolda oturma eylemi yapan işçiler, trafiği bir süre süreyle durdurdu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Belediye binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştiren Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yaklaşık 5 aydır sürmesine rağmen sonuç alınamadığını belirtti. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan işçilerin altı gündür grevde olduğuna dikkat çekti. Sorunun masa başında çözülmesi gerektiğini vurgulayan Gül, “6 gündür gergin bir ortam var. Masa sağlıklı kurulamaz hale geldi, her iki tarafın söylemleri giderek ağırlaşıyor. Araya artık birilerinin girmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Gül ayrıca, bazı kurum temsilcilerinin her iki tarafla görüşmeler yaptığını ve oluşturulacak masanın bir sonuç doğurması gerektiğini ifade etti.

EŞİT ÜCRET TALEBİ

Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal da, grevdeki işçilerin taleplerinin eşit işe eşit ücret olduğunu vurgulayarak, “Gelin İzmir’in her yerinde bu sorunu yaşayan halkımız da çalışan emekçilerimiz de bayrama güler yüzle girsin” dedi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın işçilere 65 bin lira net maaş teklif ettiğini fakat bunun gerçekçi olmadığını belirtti. Sarı, “Oturduk bir hesap yaptık, 65 bin lira netin günlük yevmiyesi 2 bin 166 lira, biz bunu istemiyoruz. Biz en alt grup günlük 1731, en üst grup 1947 lira yevmiye olarak tonun verdiğinden daha azını istiyoruz. Varsan hemen imzayı atalım” şeklinde konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasındaki toplu iş görüşmeleri sonuçsuz kalınca, sendika 28 Mayıs gecesi grev başlattı.