İzmir’de Grev, Çöp ve Tartışma Başladı

GREVE BAŞLAYAN İŞÇİLER VE VATANDAŞLAR ARASINDA GERİLİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, 29 Mayıs’ta greve başladı. Bu durum, İzmir genelinde günlük yaşamı olumsuz etkileyerek, şehirdeki temizlik sorunlarını beraberinde getirdi. Kordon bölgesinde, çöplerin oluşturduğu kötü koku ve çevre kirliliği, bazı vatandaşların temizlik yapmaya başlamasına neden oldu. Temizlik yapan vatandaşlar, grevdeki sendika işçileriyle sözlü tartışma yaşadı ve bu çatışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

ÇÖPLER VE ARTAN TEPKİLER

Özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon’da biriken çöpler, hem kent sakinleri hem de turistlerden ciddi tepkiler aldı. Bazı vatandaşlar, temizlik malzemeleriyle çöp toplamaya girişti. Ancak bu durum, grev hakkını kullanan işçiler tarafından “grev kırıcılığı” olarak nitelendirildi. Kordon’da gerçekleşen bu olayda, temizlik yapan vatandaşlar ve grevci işçiler arasında sözlü tartışmalar başladı. Taraflar arasındaki gerilim, kısa sürede fiziksel bir tartışmaya dönüştü. Olay yerindeki çevrede bulunan diğer vatandaşlar, kavganın büyümesini engelleyerek durumu yatıştırdı. Bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU DEĞERLENDİRİYOR

Diğer yandan, grev nedeniyle oluşan çevre sorunlarının halk sağlığını tehdit ettiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1 Haziran akşamı Alsancak Kordon’a gelerek, greve katılmayan işçilerle çöp toplama çalışmalarına destek verdi. Tugay, sürecin uzamasının şehir yaşamını daha da zorlaştıracağını vurguladı ve toplu iş sözleşmesinde uzlaşı çağrısını yineledi.