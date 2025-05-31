İzmir’de Grev Devam Ediyor, Çalışanlar İsyan Ediyor

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerde yaklaşık 23 bin çalışanın etkilendiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine 3 gündür grevde olan işçiler, eylemlerine bugün de devam etti. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde görev yapan Genel-İş üyesi binlerce işçi, sabah saatlerinde İZSU Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Ardından yürüyüşe geçen işçiler, sık sık sloganlar attı. Fevzi Paşa Bulvarı üzerinden Kültürpark’a ilerleyen işçiler, bu eylem nedeniyle yolu trafiğe kapattı. İşçilerin protestosuna DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da katıldı.

EYLEMDE DEMOKRATİK HAKLAR VURGULANDI

Yürüyüş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da makamının bulunduğu Kültürpark’ta sona erdi. Burada bir açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Çalışkan, grevin esas amacının haklarını korumak olduğunu ve kimseyi zor durumda bırakmak istemediklerini ifade etti. “Eşit işe eşit ücreti verin, bugün bu grev bitsin,” diyen Çalışkan, anlaşma sağlanırsa grevi hemen sonlandıracaklarını aksi durumda mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Çalışkan, “Büyükşehir’de 5 şirket var İZELMAN, İZENERJİ, İZDOĞA, İZULAŞ, İZBETON. Bu büyük şirketlerde toplu sözleşme yapılmış ancak biz aynı işi yaparken birine 3 verirken bize 2 vermenizi kabul etmiyoruz” dedi.

GREVENİN ANAYASAL HAK OLDUĞU VURGUSU

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu grevin Türkiye genelindeki milyonlarca işçinin geleceği açısından mühim olduğunu vurguladı. Grevin anayasa ile güvence altına alınan bir hak olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, “Eşit işe eşit ücret için, emeğinizin ve alın terinizin hakkını almak için çıktığınız bu yolda başarılar dileriz. Biz kazanacağız. İşçi sınıfı kazanacak,” şeklinde konuştu.

İLGİ ÇEKİCİ TEKLİFLER GELİYOR

General-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal da ilginç teklifler alınmaya başladığını belirtti. Topal, “Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Ailelerimizi normal bir seviyede geçindirmek istiyoruz. Ancak medya üzerinden baskı kurarak bizi mağlup edeceklerini düşünmeleri, büyük bir yanılgıdır,” ifadelerini kullandı. Topal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın “sendika işçiye baskı yapıyor” şeklindeki açıklamasına da yanıt vererek, “Eğer baskı yapıyorsak bunu kabul ederiz; ama işçi bunu istiyorsa tweet atmaktan vazgeçmek zorunda,” dedi. Grev, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş arasındaki toplu iş görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine, 28 Mayıs gecesinden itibaren uygulanmaya başlandı.