İzmir’de Grev Devam Ediyor, İşçiler Birleşti

DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, işçiler dördüncü gündür belediye binası önündeki eylemlerine devam ediyor. İşçiler, aileleriyle birlikte Kültürpark’ta toplanarak alkışlar eşliğinde halay çekti. DİSK Genel-İş tarafından yapılan açıklamada; “Yarınla ilgili süreci değerlendirip ona göre yolumuza devam edeceğiz. Çadırımız dışarda, katılmak isteyenler gözcü arkadaşlarla beraber direnişe devam edebilirler. Memiş başkan da çağrıda bulunmuştu. Yarınki çağrımıza daha da kitlesel katılım sağlamak adına ailemizde kim varsa çocuklarımızı da bu direniş bitene kadar yanımızda getirelim. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim” ifadeleri kullanıldı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Kültürpark 4 Nolu Hol’de yapması planlanan açıklaması ise iptal edildi. Tugay, sosyal medya hesabından sendika yetkililerine seslendi ve onları anladığını belirtti. Tugay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Sendika Yetkilileri, meydanlarda, megafonlarda yüksek sesle söylediklerinizi dinledim. Sizleri anlıyorum, 2024 yılının mart ayında, seçime beş gün kala yapılmış bir sorumsuzluğun giderilmesini istiyorsunuz. Başka bir sendikaya verilmiş hakları talep ediyorsunuz. Haklısınız, biz de bu haksızlığı gidermek istiyoruz. Ama belediye olanakları içinde makul bir sürede olmak kaydı ile. Hiçbir çalışma arkadaşım alacağı maaşa göre siyasi duruşunu belirlemez, insanlık onurunu kimsenin hesaplarına da tahvil etmez. Lütfen içinde bulunduğunuz kurumların sorumluluğunu ve ağırlığını taşıyın.”

Nevra UÇKAÇ/İZMİR