İzmir’de Grev Devam Ediyor: Sokaklar Çöple Dolu

ÇÖP DAĞLARI VATANDAŞLARI TAHAMMÜLSÜZ HALE GETİRİYOR

İzmir’de artan çöp yığınları, halkın sabrını taşırmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlıklar sebebiyle başlattığı grev, dördüncü gününde devam ediyor. Bu grevin sürmesi, sokaklarda çöp yığınlarının birikmesine neden oluyor.

KÖTÜ KOKULAR YAYILMAYA BAŞLADI

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR gibi şirketlerde görev yapan Genel-İş Sendikası üyesi işçilerin grevi, kentin hizmetlerini olumsuz etkiliyor. Temizlik ve ulaşım gibi hizmetlerin aksaması sebebiyle, çeşitli bölgelerde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan alanlarda çöplerin toplanamaması çöp yığınlarının oluşmasına yol açıyor. Kaldırımlara ve yollara taşan bu çöpler, hem kirliliğe hem de kötü kokulara sebep oluyor.

TOPLU TAŞIMA HİZMETİ DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

Kentteki belediye otobüsleri ile sunulan toplu taşıma hizmetleri de aksıyor. Seferlerin azalması, duraklarda bekleme sürelerini uzatıyor. Grevdeki işçilerin görev aldığı hizmetler arasında sadece temizlik ve ulaşım değil, bunun yanında park ve bahçeler, fen işleri, mezbahalar, kreşler, aşevleri ve otoparklar da yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinde sonuç alınamayınca, sendika 28 Mayıs gecesinde grev başlatmıştı.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NETLEŞİYOR

Grev devam ederken, işçilerin talepleri ve belediyenin teklifleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sendika, belediyenin teklif ettiği en düşük net ücret olan 59 bin TL ile yüksek net ücret olan 76 bin TL’yi kabul etmiyor. İşçiler ise, talep ettikleri en düşük net ücretin 82 bin TL, en yüksek net ücretin ise 94 bin TL olduğunu duyuruyor.