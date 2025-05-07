İzmir’de Grev Hali Söz Konusu

GREV KARMAŞASI YAŞANMAKTA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde grev durumu yeniden gündeme geldi. Belediyeye bağlı olan İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama işçilerine, maaşları yalnızca 20 bin TL olarak yatırıldı. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) müzakerelerinin durma noktasına gelmesiyle birlikte zor durumda kalan işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda toplanarak Kültürpark içerisindeki belediye binasına grev ilan kararını astı.

İŞÇİLER GREVE GİDİYOR

DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeleri adına açıklama yapan 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimiz hayat bulmadığı takdirde grev pankartlarımızı belediye binalarına asarak 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.00 itibarıyla grev uygulamasına başlayacağımızı kamuoyuna resmen duyuruyoruz.” dedi.

SÖZLERİ YERİNE GETİRSİNİZ

Yılmaz, işverenle yapılan görüşmelerde sürecin olumlu yönde ilerleyeceğine dair birçok kez söz verildiğini belirtti. “Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile Genel-İş’e bağlı dört şube başkanı arasında gerçekleşen görüşmede, SGK ve vergi borçlarının sona erdiği ve bundan sonra maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı, bizzat işveren vekili konumundaki Ramazan Tezcan tarafından dile getirilmiştir. Genel Sekreter Ramazan Tezcan tarafından bir kez daha dört şube başkanına deklare edilmesi sonrasında, belediye başkanı tarafından bundan sonraki aylarda maaş ödemelerinde bir aksilik yaşanmayacağının sözünü vermiştir.”

MAĞDURİYETİ GİDERİN

Başkan Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin, Genel-İş Sendikası’na ve on binlerce sendika üyesine bu mağduriyeti yaşatmaya haklarının olmadığını tekrar belirtti. “Kendilerini verdikleri sözleri yerine getirmeye ve bu mağduriyetin kısa vadede nasıl giderileceğine dair açıklama yapmaya davet ediyoruz.” diye ekledi.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Binlerce emekçinin güvencesizlik içinde çözüm beklediğini ifade eden Yılmaz, “Ne yazık ki sabrımız ve sağduyulu duruşumuz bugüne dek karşılık bulmamıştır. Daha önce 9 Mayıs olarak ilan ettiğimiz grev ilan asma tarihini, maaş ödemelerinde yaşanılan sıkıntılardan dolayı 7 Mayıs’a çekmiş bulunuyoruz. Bu karar anayasal hakkımızdır.” şeklinde konuştu.

HAKLI TEPKİLER YÜKSELİYOR

Konak Belediyesi çalışanlarının greve başlaması ile birlikte hizmetlerde aksaklıklar görülmeye başlandı. Konak ilçesinin bazı bölgelerinde çöp toplama hizmetleri aksadı ve cadde ile sokaklarda çöp yığınları oluştu. Bu durum, vatandaşlar arasında büyük tepki topladı.