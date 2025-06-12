İzmir’de Grev Kısa Süreli Sona Erdi

GREVE SON VEREN ANLAŞMALARDAN SONRA İŞTEN ÇIKARTILMALAR

İzmir’de 23 bin işçinin 7 gündür süren ve şehri kaosa sürükleyen grevi, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma sonrası geçtiğimiz hafta noktalandı. Ancak belediyede yaşanan olumlu hava fazla sürmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZDOĞA’dan 800, İZULAŞ’tan 100 çalışanı işten çıkaracak bir karar aldığı öğrenildi.

SENDİKA İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Belediye-İş sendikasına gönderilen belgede, işçi sayısının azaltılması hususunda sendika ile bir anlaşmaya varılamadığı ifade ediliyor. Bu nedenle işten çıkarmaların gerçekleştirileceği vurgulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında 23 bin işçiyi etkileyen toplu iş görüşmelerinde bir sonuç elde edilemeyince sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararı almıştı. İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş. işçilerinin grevi ise İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın “son teklif” olarak nitelendirdiği önerinin kabul edilmesiyle sona erdi.

TOPLU SÖZLEŞME İLE MAAŞ ARTIŞI

İzBB bürokratları ve SODEM-SEN tarafından sendikaya iletilen yüzde 30 zam ile yüzde 19’luk enflasyon farkı kabul edildi. Bu gelişme sonrası işçiler, toplu sözleşmenin imzalanması yetkisini sendika şube yöneticilerine devretmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük maaşın 66.000 TL olduğu bilgisi veriliyor.