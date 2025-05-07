İzmir’de Grev Nedeniyle Sokaklar Kirli

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde grev karmaşası devam ediyor. Belediyeye bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama işçilerinin maaşları sadece 20 bin TL olarak yatırıldı. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması üzerine zor durumda kalan işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda bir araya gelerek Kültürpark içindeki belediye binasına grev ilan kararını astı.

İŞÇİLER GREVE GİDİYOR

DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeler adına açıklama yapan 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimiz hayat bulmadığı takdirde grev pankartlarımızı belediye binalarına asarak 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.00 itibarıyla grev uygulamasına başlayacağımızı kamuoyuna resmen duyuruyoruz.” şeklinde konuştu.

MAAŞ ÖDEMELERİNDE SIKINTI YAŞANMAYACAK

Yılmaz, işverenle yapılan görüşmelerde sürecin toparlanacağına dair birçok kez söz verildiğini aktardı. “Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile Genel-İş’e bağlı dört şube başkanı arasında gerçekleşen görüşmede, SGK ve vergi borçlarının sona erdiği ve bundan sonra maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı, bizzat işveren vekili Ramazan Tezcan tarafından dile getirilmiştir. Genel Sekreter Ramazan Tezcan tarafından bu konunun dört şube başkanına tekrar ifade edilmesinin ardından, belediye başkanı da bundan sonraki aylarda maaş ödemelerinde aksilik yaşanmayacağına dair söz vermiştir.” dedi.

VERİLEN SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN BİR DURUM

Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yöneticilerinin Genel-İş Sendikası’na ve on binlerce sendika üyesine yaşatılan bu mağduriyeti dikkate alması gerektiğine dikkat çekti. “Kendilerini verdikleri sözleri yerine getirmeye ve bu mağduriyetin nasıl çözüleceği konusunda açıklamaya davet ediyoruz.” şeklinde ifade etti.

SABRIMIZ ARTIK TÜKENDİ

Binlerce emekçinin güvencesizlik içinde çözüm beklediğini belirten Yılmaz, “Ne yazık ki sabrımız ve sağduyulu duruşumuz bugüne dek karşılık bulmamıştır. Daha önce 9 Mayıs olarak ilan ettiğimiz grev ilanını maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle 7 Mayıs’a çekmiş bulunuyoruz. Bu karar anayasal hakkımızdır.” dedi.

SOKAKLAR ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Konak Belediyesi çalışanlarının greve başlamasıyla birlikte hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Konak ilçesinin bazı mahallelerinde çöpler toplanamadı, bu durum cadde ve sokaklarda çöp yığınlarının oluşmasına neden oldu ve vatandaşların tepkisini çekti.