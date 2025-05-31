İzmir’de Grev Üçüncü Günü Süreçte

GREVE NEDEN OLAN SÜRECİN TIKANMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucu başlayan grev, üçüncü gününe girdi. Grev nedeniyle Konak’taki bazı sokaklarda çöpler birikti. Ulaşımda da önemli sorunlar yaşandı, otobüslerin neredeyse tamamı kontak kapattı ve Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu birçok hizmet durma noktasına geldi. Kent Temizliği Şube Müdürlüğü de grevden etkilenerek, bazı bölgelerde çöpler toplanmadı.

BAŞKAN TUGAY’DAN ÇAĞRI

Grevle ilgili bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, “Genel-İş yöneticileri masada teklif ettiğimiz samimi rakamları yalanlıyor ve inkar ediyorlar, üzüntüyle izliyoruz” şeklinde ifade etti. Tugay, sendika temsilcilerinin konuşmalarında çok sayıda yan ödemeyi belediyenin bütçesi dışındaki bir yerden karşılanıyormuş gibi anlattığını belirtti ve bu durumun yersiz olduğunu vurguladı. Yapılan teklifte, toplam 50 ayrı kalemdeki yan ödemelerin kaldırılması ve aylık net ücretlerin 65 bin TL’den başlayıp, 80 bin TL’ye kadar çıkması öngörülüyor.

ÖZVERİLİ YAKLAŞIMLAR

“Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum” diyen Tugay, İzmir halkının yaşadığı mağduriyetlerin uzamaması için her türlü özverili yaklaşımı göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, sendika temsilcilerini günlük yevmiyeleri belirlemek için görüşmeye davet eden Tugay, yan ödemeler konusunda oluşmuş kafa karışıklığını ortadan kaldıracaklarını ve herkes için ödenecek net maaşları konuşacaklarını belirtti.