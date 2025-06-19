İzmir’de Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İZBAN’DA YAŞANAN VAKA

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Cumaovası İstasyonu’nda görevli özel güvenlik çalışanı Seydihan Alsaç, görev sırasında uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Bu olay, özel güvenlik sektöründe büyük bir üzüntü yarattı.

ŞİDDET OLAYLARINA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Özel Güvenlik Sektör Meclis Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aliağa-Torbalı hattında seyir halindeki trende sigara içerek yolcuları rahatsız eden şahıs, istasyonda görevli özel güvenlik görevlisi tarafından tren dışına alınmış, ancak sonrasında şahıs ile özel güvenlik görevlisi arasında arbede yaşanmıştır. Aldığı darbe nedeniyle kalp krizi geçiren Seydihan Alsaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Üzüntümüz çok büyük. Görevi başında yalnızca kamu düzenini korumaya çalışan bir özel güvenlik görevlisinin böylesine vahim bir şekilde hayatını kaybetmesi, hepimizi yasa boğdu” ifadelerini kullandı. Arıkan, ayrıca özel güvenlik görevlilerine yönelik şiddet olaylarının kamu vicdanını yaralayan ve toplum huzurunu zedeleyen ciddi bir soruna dönüştüğünü belirtti.

ÖZEL GÜVENLİK MESLEĞİNİN DEĞERİ

Özel güvenlik görevlilerinin, 5188 sayılı yasa ile görev yapan ve kamu güvenliğinin tamamlayıcısı olan kutsal bir mesleğin mensupları olduğunu vurgulayan Arıkan, “Merhum Seydihan Alsaç’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, tüm özel güvenlik camiamıza başsağlığı diliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.