İzmir’de Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı

İZMİR KONAK’TA KAZA

İzmir’in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki üç otomobile çarpma olayı yaşandı. Olayda hafif ticari aracın sürücüsü ve çarpılan otomobillerden birinin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Fevzi Paşa Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ

Konak’tan İzmir Fuarı istikametine ilerleyen A.E. (20) idaresindeki 35 CGG 602 plakalı hafif ticari araç, bir taksinin önüne aniden çıkması sonucunda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halinde bulunan 34 KHR 009, 06 DCP 23 ve 35 US 676 plakalı otomobillere çarptı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazanın ardından çevredekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.