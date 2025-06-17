İzmir’de Halka Arz Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

HALKA ARZ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN BİR KONU

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, “Halk arz şirketlerimiz için hem bir büyüme fırsatı hem de kurumsallaşma yolunda atılacak sağlam bir adımdır” ifadesini kullandı. İzmir’de gerçekleştirilen “Finansmana Erişim ve Halka Arz Bilgilendirme Toplantısı”, İZSİAD ev sahipliğinde ve TÜRKONFED iş birliğiyle düzenlendi. Toplantıda iş dünyasına önemli bilgiler sunulurken, TÜRKONFED ile SPK arasında finansal okur yazarlığın arttırılması amacıyla eğitim protokolü imzalandı. Toplantıya, Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve çeşitli iş insanları katıldı.

ARTAN HALKA ARZLAR GÜVENİN GÖSTERGESİ

Konuşması sırasında Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, bakanlık olarak firmalara finansman desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti. Gürcan, son yıllarda artan halka arzların sermaye piyasalarına olan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, finansal okur yazarlığın önemine vurgu yaparak, “Bu süreçte başarıya ulaşmak için yatırımcıların bilinçli olması ve şeffaf bir altyapıya kavuşulması şarttır” dedi. KOBİ’lere yönelik desteklerin arttırılacağına dikkat çeken Gürcan, “2024 yılında ihracatçılarımıza 48,7 milyar dolarlık destek olmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

BÜYÜME VE KURUMSALLAŞMA FIRSATI

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, halka arzın şirketlere hem büyüme hem de kurumsallaşma fırsatı sunduğunu söyledi. Gönül, “Halk arz sadece bir finansal enstrüman değil, aynı zamanda şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlamına geliyor” dedi. Ayrıca, borsa İstanbul’da açılması planlanan girişim sermayesi pazarına büyük bir umutla yaklaştıklarını dile getirdi. Bu pazarın orta ölçekli işletmelere düşük maliyetli sermaye erişimi sağlaması bekleniyor.

İŞ İNSANLARININ GÜCÜ

İzmir Valisi Süleyman Elban, iş insanlarının yatırım iştahının büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Elban, “Bu gücün kontrolsüz olmaması gerekiyor” diyerek finansal okur yazarlığın önemine dikkat çekti. Yatırım ihtiyacının doğru bir şekilde araştırılması gerektiğini vurgulayan Elban, toplantıda verilen eğitimin önemini aktardı.

BİRLİKTE ÇALIŞMAK GEREKEN BİR KONU

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye ekonomisinin güçlü olabilmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplumun iş birliği içinde çalışması gerektiğini ifade etti. Yapılacak eğitimlerle federasyon üyeleri arasında bilinçli bir dönüşüm sağlanacağına inandığını belirten Sönmez, “Bu eğitimler finansal araçların daha iyi tanınmasını sağlayacak” dedi. Toplantının ardından protokol üyeleri plaket takdimlerinde bulunurken, imzalar da atıldı.