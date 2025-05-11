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İzmir’de Hapis Cezası Bulunan Firari

İZMİR’DE FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İzmir’de, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri, aranan şahısların tespit edilmesi için görev yaptı ve bu kapsamda İ.A. isimli kişi durduruldu.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ BİLGİLER TESPİT EDİLDİ

Şüpheli şahsın sorgulamasında “Uyuşturucu, uyarıcı madde kullanmak ve hükümlünün kaçması” suçlarından toplamda 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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